Запорізькі компанії сплатили до бюджетів громад 110 мільйонів гривень податку на прибуток

За дев’ять місяців від комунальних підприємств регіону до місцевих бюджетів надійшло 110 мільйонів гривень податку на прибуток, що на 25 мільйонів гривень більше, ніж торік. Про це повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов.
Понад 82 мільйони гривень від загальної суми сплатили суб’єкти господарювання м. Запоріжжя, мелітопольські і веселівські – 11,6 мільйона гривень, бердянські та приморські – 5,4 мільйона гривень, вільнянські та новомиколаївські – 2,4 мільйона гривень, пологівські, більмацькі та розівські – 2 мільйона гривень, енергодарські, кам’янсько-дніпровські та великобілозерські – 1,4 мільйона гривень, токмацькі і чернігівські – 1,4 мільйона гривень, василівські та михайлівські – 1,2 мільйона гривень тощо.
У Запорізькій області на даний час провадять діяльність 594 платники податку на прибуток.
Нагадаємо, податок, сплачений підприємствами комунальної форми власності, повністю зараховується до місцевих бюджетів. Крім того, 10 відсотків платежу від компаній приватної форми власності надходять до скарбниць територій. Базова ставка податку на прибуток становить 18 відсотків.
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Головне управління ДПС у Запорізькій області