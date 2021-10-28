Основні особливості та критерії вибору геймерських крісел

У сидячому положенні швидко втомлюється спина і порушується кровообіг. Це може стати причиною викривлення хребта, защемлення нервів та інших проблем зі здоров’ям. Постійний дискомфорт буде відволікати від гри або роботи. Щоб уникнути цих неприємностей під час тривалого сидіння за комп’ютером, варто придбати геймерське крісло. Тут ви можете не тільки вибрати підходящий варіант, а ще й порадитись зі спеціалістом і замовити доставку.
Особливості геймерських крісел
- Геймерські крісла відрізняються нестандартним дизайном.
- Вони часто мають яскраве забарвлення та незвичні для офісного стилю кольори.
- Крісла для геймерів краще підстроєні під особливості тіла.
- Більшість моделей має 4D-підлокітники, які можна регулювати як завгодно.
- Геймерські крісла більш стійкі. Вони дозволяють розгойдуватися на сидінні, або навпаки – зафіксувати потрібний кут нахилу.
- Для подібних крісел, зазвичай, можна замовити запасні частини. Власники звичайних офісних моделей такої можливості не мають, тому їм доведеться купувати нове крісло.
Критерії вибору
При виборі геймерського крісла, перш за все, варто звернути увагу на конструкцію та якість матеріалів, з яких його виготовили. Від цих характеристик залежить те, наскільки зручним у користуванні буде крісло.
Конструкція
Геймерське крісло має забезпечувати природнє положення тіла і знижувати навантаження на хребет і м’язи. Щоб забезпечити комфорт під час тривалої роботи за комп’ютером, воно повинно мати:
- м’яке сидіння;
- спинку анатомічної форми;
- підголівник;
- зручні підлокітники.
Варто обирати крісло, яке дозволяє не тільки регулювати висоту сидіння, але й змінювати кут відкидання спинки та висоту підлокітників, а ще має механізм гойдання.
Матеріали
Слід вибирати моделі з металевою рамою, пінним наповнювачем і оббивкою з тканини чи зносостійкої шкіри. Ці матеріали відрізняються міцністю, надійністю та довго прослужать. За ними легко доглядати, тому крісло навіть після багатьох чисток буде гарно виглядати. Моделі з вентильованою спинкою дозволять почуватися комфортно під час тривалого сидіння за комп’ютером.
Краще обирати моделі з обгумованими коліщатками. Вони не будуть дряпати підлогу.
Геймерське крісло дозволяє перебувати тривалий час за комп’ютером і не відчувати втоми. Воно допомагає уникнути проблем зі здоров’ям. При виборі крісла звертайте увагу на те, щоб воно було якісним і зручним.