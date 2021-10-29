До запорізьких бюджетів надійшло понад п’ять мільйонів туристичного збору

За дев’ять місяців до місцевих бюджетів регіону надійшло 5 мільйонів 254 тисячі гривень туристичного збору. Як повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов, порівняно з минулим роком скарбниці громад отримали на 1,4 мільйона гривень або на 37 відсотків більше.
Так, суб’єкти господарювання-юридичні особи сплатили 2 мільйони 258 тисяч гривень, фізичні особи – майже 3 мільйони гривень.
Із загальної суми до бюджету обласного центру спрямовано більше 1,9 мільйона гривень, якимівські та приазовські платники направили до скарбниць 1 мільйон 601 тисячу гривень, бердянські і приморські – близько 2 мільйонів гривень тощо.
Всього в регіоні туристичний збір сплачують 800 власників готелів, баз відпочинку, кемпінгів та інших об’єктів.
Нагадаємо, ставка збору встановлюється за рішенням сільських, селищних, міських рад або рад територіальних громад у розмірі до 0,5 відсотка – для внутрішнього туризму та до 5 відсотків – для в’їзного туризму від розміру мінімальної заробітної плати за одну добу тимчасового розміщення.
Податкові агенти сплачують збір за своїм місцезнаходженням щоквартально, у визначений для квартального звітного (податкового) періоду строк та відповідно до податкової декларації за звітний (податковий) квартал, або авансовими внесками кожного місяця.
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Головне управління ДПС у Запорізькій області