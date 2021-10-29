Ринок праці Запорізької області

Станом на 29 жовтня 2021 року чисельність безробітних громадян по області становила 11,9 тис. осіб, з них 9,5 тис. осіб отримують допомогу по безробіттю.
Кількість актуальних вакансій станом на 29 жовтня 2021 року – 1898 одиниць (у м. Запоріжжі – 1019 одиниць). Таким чином, на одне вільне робоче місце претендувало 6 безробітних осіб (у м. Запоріжжі – 2 безробітні особи).
З початку жовтня 2021 року щоденно отримували статус безробітного в середньому 152 громадянина. За сприяння служби зайнятості щоденно працевлаштовано 79 безробітних осіб, які перебували на обліку.