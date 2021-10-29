Запорізькі роботодавці офіційно оформили більше 14 тисяч працівників

Фахівці податкової служби регіону разом зі спеціалістами інших органів влади і місцевого самоврядування проводять спільні заходи, що спрямовані на стимулювання роботодавців до задекларованих трудових відносин.
Як повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов, протягом цього року після проведених роз’яснювальних зустрічей керівники підприємств і підприємці добровільно легалізували працю 14392 робітників, яким виплачено 86 мільйонів гривень доходу. До бюджетів та соціальних фондів додатково надійшло 35 мільйонів 800 тисяч гривень, зокрема, майже 19 мільйонів гривень єдиного внеску, 15 мільйонів 500 тисяч гривень податку на доходи фізичних осіб та 1 мільйон 400 тисяч гривень військового збору.
Поряд із цим податкова служба здійснює моніторинг ймовірних ризиків використання неоформлених співробітників. Так, лише у сфері торгівлі підакцизними товарами з початку року виявлено 40 осіб, які трудилися нелегально. Відповідні матеріали направлені до Головного управління Держпраці у Запорізькій області для вжиття заходів.
Крім того, проведено 347 документальних перевірок платників, які мали ризики щодо несплати податків і зборів під час виплати доходів громадянам. Порушникам донараховано 16 мільйонів 700 тисяч гривень податку на доходи фізичних осіб, єдиного внеску та військового збору.
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Головне управління ДПС у Запорізькій області