Дискусія: Без перехідного правосуддя нам не закінчити війну

Такого висновку дійшли учасники зустрічі-дискусії « Сприяння відновленню миру та висвітлення теми перехідного правосуддя» у Києві, до якої долучились журналісти та громадські активісти. Захід, організований Харківським інститутом соціологічних досліджень за підтримки Фонду місцевих ініціатив( Канада) та Центром прав людини ZMINA за підтримки Міжнародного фонду «Відродження», був присвячений проблемам врегулювання наслідків збройного конфлікту, який на сході України розв’язала і підтримує Росія. І хоч бойові дії ще й досі тривають, а останнім часом навіть активізувалися, все ж на часі вести мову про підготовку до ї завершення і подальшу реінтеграцію територій, що були під окупацією.
Заступниця Представника Президента в Автономній республіці Крим Дар’я Свиридова презентувала нову для українського суспільства концепцію перехідного правосуддя і її основні меседжі. Зокрема, пояснила, що перхідне правосуддя є тим шляхом, яким має пройти наша країна від стану війни до миру – сукупність судових та несудових процедур і процесів для досягнення миру, гарантування не повторення конфлікту, розслідування найтяжчих злочинів, вчинених під час збройного конфлікту, і гарантування захисту жертв й відновлення прав людини. Посадовиця також зазначила, що концепція є рамковим документом для запровадження підходів перехідного правосуддя в Україні, а також для розробки проектів законів, інших нормативно-правових актів і заходів з питань захисту прав людини і основоположних свобод в умовах збройного конфлікту на території України та подолання його наслідків. Вона також розповіла про аналогічні практики застосування перехідного правосуддя в інших країнах, де відбувалися збройні конфлікти, зокрема на Балканах.
Представники Харківського інституту соціологічних досліджень презентували власне дослідження «Тестування основних месседжів комунікації перехідного правосуддя». Вони відмітили, що збирали інформацію методом прямого інтерв’ювання громадян на підконтрольній Україні території, а також організовували онлайн фокус-групи для жителів Донбасу і Криму. Протягом березня-квітня 2021 року було опитано загалом 10 тисяч громадян України у віці від 18 років відповідно до соціологічної вибірки: 45, 2% – чоловіки, 54,8%- жінки. За результатми дослідження соціологи встановили, що 8 з 10 опитаних вважають , що даний збройний конфлікт – між Україною і Росією. І 65% опитаних вважають, що його завершення залежить від Росії.
Учасники дискусії обговорили питання, як населення сприймає людей на окупованих територіях, які дії там вважати злочинами, що можна зробити задля налагодження миру між територіями. Вони зійшлися на думці, що багато питаньна восьмому році війни ще й досі залишається невирішеними, зокрема, ані на законодавчому рівні, ані у суспільстві невизначено поняття «жертва», хто саме і за які злочини мусить нести кримінальну відповідальність за вчинені злочини, чи вважати кримінальним злочинои співпрацю з окупаційним режимом, тощо.
На завершення дискусії учасники зустрічі напрацювали рекомендації для ЗМІ та державних органів, як висвітлювати болючі питання серед різних верств населення. Зокрема, йшлося про висвітлення табуйованих питань – про особисту вину, прощення. Такі теми було рекомендовано обговорювати лише із застосуванням індивідуальних підходів.
Наразі концепцію перехідного правосуддя ще не ухвалено, тривають дискусії.
Наталя Зворигіна