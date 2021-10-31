Стратегічні комунікації: від інформації залежить

Стратегічні комунікації: від інформації залежить

Навчання у «Школі стратегічних комунікацій та антифейку» для журналістів і громадських активістів  організувала  ГО Фундація  Суспільність в рамках реалізації національного проекту  з медіаграмотності. Заняття пройшли на базі   Інтерньюз-Україна у Києві.

Учасники заходу, серед яких була і головна редакторка  нашої газети Наталя Зворигіна,   вчилися  застосовувати прийоми цифрової безпеки при роботі, в тому числі, у соціальних мережах. Як убезпечити себе, користуючись мобільними застосунками, сайтами, месенджарами, соцмережами, як захистити свої персональні дані та не потрапити на вудку шахраїв роз’яснив  Віталій Мороз, консультант з цифрових технологій, експерт Інтерньюз-Україна 

Дмитро Тузов, ведучий Радіо НВ розповів про фейки та маніпуляції в ЗМІ й про інструменти фактчекінгу. Денис Губашов, журналіст Texty.org.ua навчав, як працювати з великими масивами інформації, систематизувати дані, поділився цінними для роботи журналіста ресурсами.  В свою чергу, Адріян Кармазин, керівник Української служби Voice of America – VOA  у 1987-2015 рр, познайомив  з фаховими стандартами   роботи американських медіа –  навчив виставляти фільтри  проти дезінформації,  розповів  про президентство та фейкньюз Дональда Трампа та про сприйняття України в США.

Всі експерти зійшлися на думці про необхідність включати критичне мислення при споживанні будь-якої інформації і дотримуватися  професійного стандарту журналісти – перевіряти  факти щонайменше  у трьох джерелах. Разом з тим,  в умовах активізації потоку інформації, який доводиться споживати, журналістам слід взяти на себе відповідальність щодо тої, яку вони поширюють і за потреби не боятися публічно визнавати свої помилки, якщо такі трапляються. Слід завжди пам’ятати, що аудиторії   ЗМІ мають право на правду, і неухильно дотримуватись цих засад. Бо саме від того, наскільки якісну і правдиву інформацію подають медіа, залежить  життя кожного громадянина і країни.

Суспільство