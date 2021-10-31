Стратегічні комунікації: від інформації залежить

Навчання у «Школі стратегічних комунікацій та антифейку» для журналістів і громадських активістів організувала ГО Фундація Суспільність в рамках реалізації національного проекту з медіаграмотності. Заняття пройшли на базі Інтерньюз-Україна у Києві.
Учасники заходу, серед яких була і головна редакторка нашої газети Наталя Зворигіна, вчилися застосовувати прийоми цифрової безпеки при роботі, в тому числі, у соціальних мережах. Як убезпечити себе, користуючись мобільними застосунками, сайтами, месенджарами, соцмережами, як захистити свої персональні дані та не потрапити на вудку шахраїв роз’яснив Віталій Мороз, консультант з цифрових технологій, експерт Інтерньюз-Україна
Дмитро Тузов, ведучий Радіо НВ розповів про фейки та маніпуляції в ЗМІ й про інструменти фактчекінгу. Денис Губашов, журналіст Texty.org.ua навчав, як працювати з великими масивами інформації, систематизувати дані, поділився цінними для роботи журналіста ресурсами. В свою чергу, Адріян Кармазин, керівник Української служби Voice of America – VOA у 1987-2015 рр, познайомив з фаховими стандартами роботи американських медіа – навчив виставляти фільтри проти дезінформації, розповів про президентство та фейкньюз Дональда Трампа та про сприйняття України в США.
Всі експерти зійшлися на думці про необхідність включати критичне мислення при споживанні будь-якої інформації і дотримуватися професійного стандарту журналісти – перевіряти факти щонайменше у трьох джерелах. Разом з тим, в умовах активізації потоку інформації, який доводиться споживати, журналістам слід взяти на себе відповідальність щодо тої, яку вони поширюють і за потреби не боятися публічно визнавати свої помилки, якщо такі трапляються. Слід завжди пам’ятати, що аудиторії ЗМІ мають право на правду, і неухильно дотримуватись цих засад. Бо саме від того, наскільки якісну і правдиву інформацію подають медіа, залежить життя кожного громадянина і країни.