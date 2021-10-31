Студентів залучають до волонтерства

Поширити інформацію про кращі практики у сфері благодійництва БФ «Карітас Запоріжжя» та з метою розширення волонтерської спільноти фахівці благодійного фонду організували чергову зустріч зі студентською молоддю.
На ознайомчу онлайн-зустріч з фахівцями проєктів «Простір підтримки» та «Підтримка дітей і молоді з інвалідністю» БФ «Картітас Запоріжжя» були запрошені майбутні медики – студенти 1-2 курсу факультету «Медицина», «Фізична терапія, ерготерапія» Запорізького державного медичного університету.
Медичні працівники завжди були і є взірцем доброти, людяності та милосердя. Тому серед студентів медичних закладів волонтерський рух набуває популярності.
Під час демонстрації презентаційного матеріалу щодо набутого досвіду роботи у волонтерському напрямку благодійного фонду, учасники мали можливість наочно побачити результати втілення благодійних ініціатив, які спрямовані на прояв людяності, посилення солідарності та взаємодопомоги в українському суспільстві.
Локальна менеджерка проєкту, орієнтованого на забезпечення підтримки родин, які виховують дітей та молодь з інвалідністю, п.Сузанна Бухвак в ході спілкування познайомила слухачів із започаткованою ініціативою «Друг для друга». Такі ініціативи формують високі моральні цінності та духовну потребу допомагати тим, хто цього потребує.
Результатом зустрічі стало виявлення бажання студентів-волонтерів долучитися до волонтерського руху Запоріжжя на базі благодійного фонду Карітас, та обговорення можливості допомоги у реалізації програм дитячого центру Карітас Запоріжжя.