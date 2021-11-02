15 тисяч запоріжців отримали у податковій електронні ключі для користування Е-сервісами

За десять місяців фахівці податкової служби регіону видали платникам майже 35 тисяч електронних ключів. Як повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов, з початку року запорізькі пункти Кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг ІДД ДПС відвідали 15 тисяч представників бізнесу, державних і комунальних установ, організацій та мешканців області.
За допомогою електронних ключів від податкової запоріжці користуються десятками електронних послуг, зокрема, Е-сервісами на ресурсах органів ДПС та на порталі Дія (внесення змін або отримання відомостей з Державного реєстру фізичних осіб, реєстрація особи в ДРФО, цифровий реєстраційний номер картки платника податків тощо). Так, на сьогодні затребуваною є послуга отримання COVID-сертифікату про вакцинацію на порталі Дія, заяву про яку можна сформувати, у тому числі, за допомогою електронного ключа від ДПС.
Більша частина податкових сервісів доступна в Електронному кабінеті платника: https://cabinet.tax.gov.ua.
Перелік відомств, організацій та приватних компаній, які підтримують сертифікати Кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг ІДД ДПС, розміщений за посиланням: https://acskidd.gov.ua/partnership.
Більше інформації про електронні довірчі послуги податкової служби: https://acskidd.gov.ua/etrusted-services.
Спілкуйся з Податковою службою дистанційно за допомогою сервісу “InfoTAX“.
Головне управління ДПС у Запорізькій області