Державна служба зайнятості посилює клієнтоорієнтованість і адресність послуг

Державна служба зайнятості посилює клієнтоорієнтованість і адресність послуг

 Державна служба зайнятості посилює клієнтоорієнтованість і адресність послуг В першу неділю листопада в Україні відзначається день працівника соціальної сфери України. «Соціальна робота – це місія, яка вимагає, крім чуйності і доброти, ще й високого рівня професіоналізму, вміння своєчасно і якісно надавати допомогу! Покращення ситуації на ринку праці, зростання рівня зайнятості населення та зменшення кількості безробітних – один з пріоритетних напрямків для служби зайнятості. Державна служба зайнятості  найближчим часом  має стати сучасною сервісною установою з клієнтоорієнтованим підходом до обслуговування як тих, хто шукає роботу, так і роботодавців», – відзначає директорка Запорізького обласного центру зайнятості Ірина Дуднік. В цьому році державна служба зайнятості відзначатиме своє 31-річчя. Так за ці роки отримали послуги  служби зайнятості 2,6 млн. осіб, з них: Ø працевлаштовано – 930,4 тис. громадян в т.ч.: – з наданням дотації роботодавцю – 16,6 тис.  громадян – шляхом компенсації єдиного внеску роботодавцям – 4,7 тис.  осіб; – шляхом надання одноразової виплати  допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності – 16,5 тис.  громадян; Ø пройшли професійне навчання, перенавчання та підвищення  кваліфікації – 183,3 тис. громадян; для підвищення конкурентоспроможності на ринку праці ваучер на навчання та підвищення кваліфікації отримали 1,8 тис.  громадян віком від 45 років Ø взяли участь у громадських роботах та інших роботах тимчасового характеру – 289,6 тис.  громадян.

Додаткову інформацію можна отримати у відділі організаційно-інформаційної роботи та архівної справи Запорізького ОЦЗ за номером (061)233-11-47

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