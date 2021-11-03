|Державна служба зайнятості посилює клієнтоорієнтованість і адресність послуг В першу неділю листопада в Україні відзначається день працівника соціальної сфери України. «Соціальна робота – це місія, яка вимагає, крім чуйності і доброти, ще й високого рівня професіоналізму, вміння своєчасно і якісно надавати допомогу! Покращення ситуації на ринку праці, зростання рівня зайнятості населення та зменшення кількості безробітних – один з пріоритетних напрямків для служби зайнятості. Державна служба зайнятості найближчим часом має стати сучасною сервісною установою з клієнтоорієнтованим підходом до обслуговування як тих, хто шукає роботу, так і роботодавців», – відзначає директорка Запорізького обласного центру зайнятості Ірина Дуднік. В цьому році державна служба зайнятості відзначатиме своє 31-річчя. Так за ці роки отримали послуги служби зайнятості 2,6 млн. осіб, з них: Ø працевлаштовано – 930,4 тис. громадян в т.ч.: – з наданням дотації роботодавцю – 16,6 тис. громадян – шляхом компенсації єдиного внеску роботодавцям – 4,7 тис. осіб; – шляхом надання одноразової виплати допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності – 16,5 тис. громадян; Ø пройшли професійне навчання, перенавчання та підвищення кваліфікації – 183,3 тис. громадян; для підвищення конкурентоспроможності на ринку праці ваучер на навчання та підвищення кваліфікації отримали 1,8 тис. громадян віком від 45 років Ø взяли участь у громадських роботах та інших роботах тимчасового характеру – 289,6 тис. громадян.
Додаткову інформацію можна отримати у відділі організаційно-інформаційної роботи та архівної справи Запорізького ОЦЗ за номером (061)233-11-47