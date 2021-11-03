Термоблоки – основні переваги

Сучасний підхід до будівництва – це за короткий термін створити теплий, довговічний, надійний дім. В цьому можуть допомогти відповідні будівельні матеріали, наприклад, термоблоки, що являються оптимальним варіантом для зведення сучасних будинків. Придбати їх можливо в спеціалізованих торгових точках, а також інтернет-магазині.
Різновиди
Називають термоблоками, прямокутної форми, кілька шарові конструкції. Один шар, це основа, другий – виконує утеплюючу функцію, третій – облицювальну. Відрізняються термоблоки за товщиною. В продажу зустрічаються наступні види:
- Торцевий – використовується при формуванні кутів, дверних і віконних отворів.
- Рядовий – за назвою можливо зрозуміти, що застосовується при зведенні стін та прямих конструкцій. Однак пластичність матеріалу дозволяє створювати будь-які форми, не тільки прямі і правильні.
- Простінковий – використовується як допоміжний матеріал.
Ще потрібно згадати варіанти для опалубка. Вони потрібні на будь-якому етапі будівництва. Додатково, термоблоки бувають різних розмірів та способів кріплення. Кваліфіковані будівельники, створюють будинки за допомогою термоблоками швидко і якісно, при цьому з ідеально рівними стінами, кутами, отворами для дверей та вікон.
В чому переваги?
Популярними термоблоки стали завдяки:
- Відмінним термоізоляційним якостям. У виготовленні й даних будівельних матеріалів застосовують пінополістирол. Він забезпечує максимальну теплоізоляцію. Є легким і зручним.
- Екологічності та високому опору вогню. Термоблоки не виділяють в навколишнє середовище, або всередині будинку токсичних речовин. Являються повністю безпечними для людини і природи. До того ж погано горять, що захищає помешкання від випадкового займання від різних джерел енергії.
- Простоті використання – не тільки фахівці можуть створювати будинки з даного матеріалу, а й звичайні самоучки. Головне, поставити мету і досягти її. Бригада з кількох працівників можуть за місяць збудувати середнього розміру помешкання з термоблоками та здати його в експлуатацію.
Матеріал легкий, його зручно транспортувати. В порівнянні з аналогами, набагато дешевший. Особливості термоблоками в тому, що вони мають невелику товщину, їх використовувати можливо навіть взимку. При цьому
добре захищають від холоду і дозволяють заощаджувати на енергоносіях.
Термоблоки – один з альтернативних матеріалів для будівництва сучасних осель, та перш ніж застосовувати їх, варто вивчити основні технічні характеристики, визначити доцільність використання.