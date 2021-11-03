«Запоріжгаз Збут»: ціна газу для населення не зросте до кінця опалювального сезону

ТОВ «Запоріжгаз Збут», що працює під брендом «ТВІЙ ГАЗЗБУТ», розвіює чутки про можливе здорожчання газу для населення. Постачальник закликав споживачів не турбуватися про стрибки ціни та споживати блакитне паливо за фіксованою вартістю до кінця опалювального сезону.
«Ціна природного газу для всіх клієнтів підприємства не зміниться до травня 2022 року. Споживачі можуть не хвилюватися про коливання вартості ресурсу, всі наші клієнти захищені та можуть бути спокійні — ціна 7,99 грн/м3 залишиться незмінною у листопаді та на весь опалювальний період», — пояснила директор ТОВ «Запоріжгаз Збут» Юлія Бурдак.
Нагадаємо, 2021 року ціни на газ у Європі різко підскочили. Експерти пов’язали стрімке здорожчання зі скороченням запасів газу у підземних газових сховищах країн ЄС, а також із зменшенням постачання газу з Росії.
«Запоріжгаз Збут» ще у травні поточного року запропонував клієнтам два довгострокові тарифи — «Твій газ Річний» та «Твій газ Рівномірний платіж» із фіксованою ціною 7,99 грн/м3. За умовами контрактів вартість ресурсу залишиться незмінною до травня 2022 року.