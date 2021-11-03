Запорізький бізнес спрямував на соціальні гарантії майже дев’ять мільярдів гривень

У січні-жовтні надходження єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування від запорізьких платників склали 8 мільярдів 780 мільйонів гривень. Як повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов, сплачена сума на 1 мільярд 378 мільйонів гривень або на 18,6 відсотка перевищила минулорічну.
Лише за останній місяць роботодавці регіону спрямували до пенсійного та соціальних фондів 950 мільйонів гривень, що на 114 мільйонів гривень більше, ніж у жовтні 2020 року.
Усього на податковому обліку в області перебуває 171521 платник єдиного внеску, серед яких понад 54 тисячі суб’єктів господарювання-юридичних осіб та 117 тисяч фізичних осіб.
Нагадаємо, у листопаді останній день сплати єдиного внеску за найманих працівників (крім гірничих підприємств) за жовтень припадає на 29 число.
Крім того, у грудні у зв’язку з підвищенням мінімальної заробітної плати до 6500 гривень мінімальний страховий внесок складатиме 1430 гривень, максимальна база для нарахування єдиного внеску у грудні становитиме 97 500 гривень.
Спілкуйся з Податковою службою дистанційно за допомогою сервісу “InfoTAX“.
Головне управління ДПС у Запорізькій області