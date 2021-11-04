До дня народження газети. «Запорізька правда» житиме!

3 листопада ми відмітили 104-у річницю з дня заснування газети «Запорізька правда». Тож згадаємо, що більш ніж сторіччя наше видання забезпечує інформаційне супроводження життя в Запорізькому регіоні, закарбовуючи всі визначні факти і події.
Разом із запоріжцями газета переживала різні етапи історичного розвитку. Започаткована як орган ради робітничих, селянських і солдатських депутатів Олександрійського повіту у далекому 1917 році, вона ще до недавнього часу – до квітня 2019 року зберігала цей статус як орган Запорізької обласної ради, аж поки не була знищена депутатами як безпосередньо бренд «Запорізька правда».
Не буду вдаватися у деталі – наші читачі слідкують за перебігом подій і знають, як творчий колектив газети за підтримки Запорізької громади веде боротьбу за відродження своєї газети. І запевняю, ми не складемо рук і не відмовимося від клейноду Запорізького краю, а продовжимо виборювати наше право на свою історичну спадщину.
Долею єдиного в нашій області українськомовного видання регіонального рівня стурбовані Комітет з питань свободи слова, Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики та РНБО. Деталі у нашій газеті.
Тож із сподіваннями на краще продовжуємо лупати цю скалу.
А нинішня газета «ПравдаЗП» і надалі виходитиме як волонтерський проект громадської організації «Клуб друзів «Запорізької правди», допоки ми не відновимо справедливість. Тож підтримуйте нас всі люди доброї волі, яким не байдуже доля України!
«Запорізька правда» житиме! Слава Україні!
Наталя Зворигіна, головна редакторка