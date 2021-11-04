Електровелосипеди – для сільських соцпрацівників Чернігівської громади

Ключі від триколісних вантажних електровелосипедів Vega HAPPY (трициклів) вручив напередодні Дня працівників соціальної сфери голова Чернігівської громади Бердянського району Віталій Манич соціальним робітникам Територіального центру соціального обслуговування. Такий подарунок Територіальний центр отримав уперше – раніше мобільність соцробітників забезпечували звичайні велосипеди.
Віталій Манич зазначив, що осучаснення велопарку в Територіальному центрі – це результат кропіткої піврічної роботи. Вартість одного трициклу складає близько 20 тис. грн, але громада, завдяки тісній співпраці з німецьким товариством GIZ та злагодженій роботі команди, яка координує роботу соціальної сфери, отримала велосипеди безплатно.
Це три перших електровелосипеда, які надійшли до нас завдяки участі громади в проєкті «Покращення якості надання соціальних послуг для людей похилого віку та паліативних пацієнтів», що реалізується за сприяння уряду Німеччини в рамках проєкту «Зміцнення ресурсів для сталого розвитку приймаючих громад на сході України», який виконує німецька федеральна компанія Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. Згодом очікуємо наступної поставки. Отримають новий транспорт соцробітники, які обслуговують два та більше населених пунатів.
Трицикли – той інструмент, який дозволить надавати допомогу клієнтам більш оперативно та знизить навантаження на соцпрацівників, які витрачають значний ресурс на доїзд до підопічного. Це додасть дівчатам більше мобільності, пришвидшить доставлення харчових продуктів та виїзд до категорії населення, яка потребує допомоги. Цей велосипед заряджається від електроенергії, зарядки вистачає на день використання, швидкість він розвиває приблизно 35 км на годину.
Раніше, у рамках зазначеного проєкту, соціальні робітники Чернігівської громади уже пройшли навчання з надання домедичної допомоги та професійного вигорання, а також отримали жилети зі світловідбиваючим ефектом. Цей елемент одягу особливо актуальний для них нині, оскільки часто їм доводиться працювати допізна, повертаючись у темну частину доби подекуди з сусідніх сіл. Оранжевий сигнальний жилет помітний з відстані 600 м. Він добре ідентифікується в сутінках. Це дозволяє водіям заздалегідь скинути швидкість і об’їхати людину чи велосипедиста, оскільки саме велосипед – основний транспорт соцпрацівників.
Альона СИНЄПОЛЬСЬКА