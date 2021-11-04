Громади області долучилися до світового екорекорду

Чернігівська селищна територіальна громада стала однією з семи громад Запорізької області, яка приєдналася до всеукраїнської еко-акції «Мільйон дерев за 1 добу» у рамках глобального екологічного проєкту «Озеленення планети». 30 жовтня тут було висаджено понад 2 тисячі саджанців дерев.
Підтримав акцію і голова громади Віталій Манич, який працював на одній із локацій в Чернігівці.
– Ми вже не перший рік беремо участь у висадженні дерев, – зазначив він. – І щороку усе більше жителів приєднуються до озеленення. Цьогоріч акцію підтримали всі старостинські округи. Активно долучилися заклади освіти і культури, місцеві активісти, молодь. До поливу саджанців долучилися працівники ДСНС. Здебільшого висаджували сіянці сосни кримської, отримані завдяки співпраці з Благодійним фондом «Соціальні ініціативи бізнесу». Але також люди висаджували горіхи, шовковицю, клени тощо. Через карантин локації були маленькими, але вони були у кожному селі! Вражений, що приєдналося стільки дітей і молоді! Їхня ековідповідальність радує особливо, оскільки цей світ лишається у спадок саме їм і я бачу, що майбутнє планети – у гідних руках.
Цього року попри карантинні обмеження кількість зелених насаджень – вражаюча. Лише в області місцеві екоактивісти висадили понад 700 великих дерев у Запоріжжі, 2000 – на території області, близько 20 тисяч саджанців передали до семи територіальних громад регіону. Загалом же, у 28 країнах світу на визначені ділянки задля висадки дерев прийшли 1 313 338 людей. Завдяки ним на планеті було висаджено 3 765 127 дерев, що стало безсумнівним світовим екологічним рекордом.
У Запорізькому регіоні головним партнером акції став Благодійний Фонд «Соціальні ініціативи бізнесу» у співпраці із Запорізькою обласною радою, ДП «Запорізьке лісомисливське господарство» та група компаній HDgroup. Ініціював екологічну акцію благодійний фонд «Озеленення України» за підтримки Міндовкілля, Держлісагентства та Міністерства закордонних справ України. Висадження проходили у співпраці з Акцією «Створюємо ліси разом» у рамках програми Президента «Зелена країна».
Пишаємося усіма, хто підтримав акцію та зробив свій внесок в озеленення території наших населених пунктів! Хай ростуть деревця на радість усім!
Альона СИНЄПОЛЬСЬКА.