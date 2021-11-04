Увага! «Прямі телефонні лінії» ПФУ

У листопаді поточного року спеціалісти Головного управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області проведуть тематичні «прямі» телефонні лінії з наступних питань:
11 листопада з 13:00 до 16:00– за телефоном 702-32-30 – щодо добровільної участі у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування;
19 листопада з 13:00 до 16:00 – за телефоном 702-32-35 – щодо доплати до мінімального страхового внеску для зарахування страхового стажу як повний місяць;
25 листопада з 8:00 до 12:00 – за телефоном 213-23-61 – щодо запобігання та виявлення корупції.