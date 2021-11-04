Увага! «Прямі телефонні лінії» ПФУ

Увага! «Прямі телефонні лінії» ПФУ

У листопаді  поточного року спеціалісти Головного управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області проведуть тематичні «прямі» телефонні лінії з наступних питань:

11 листопада з 13:00 до 16:00– за телефоном 702-32-30 щодо добровільної участі у системі  загальнообов’язкового державного соціального страхування;

19 листопада з 13:00 до 16:00 – за телефоном 702-32-35 щодо доплати до мінімального страхового внеску для зарахування страхового стажу як повний місяць;

25 листопада  з 8:00 до 12:00 – за телефоном 213-23-61 щодо запобігання та виявлення корупції.

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