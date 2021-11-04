Запоріжці сплатили до держбюджету більше дев’яти мільярдів гривень податків

У січні-жовтні платники податків регіону перерахували до державного бюджету 9 мільярдів 200 мільйонів гривень. Порівняно з аналогічним періодом 2020 року сплата податків зросла на 22 відсотки, додатково до скарбниці спрямовано 1 мільярд 640 мільйонів гривень. Про це повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов.
Традиційним лідером з надходжень залишається податок на додану вартість – з початку року запорізькі компанії і підприємці сплатили 3 мільярди 794 мільйони гривень. Це майже на 257 мільйонів гривень або на сім відсотків перевищило минулорічний рівень.
Роботодавці і мешканці області направили до бюджету 2 мільярди 668 мільйонів гривень податку на доходи фізичних осіб, що на 406 мільйонів гривень або на 18 відсотків більше, ніж торік.
Добувні підприємства поповнили скарбницю на понад 830 мільйонів гривень рентної плати за користування надрами. Зростання показників до даних десяти місяців попереднього року склало 644 мільйони гривень.
Крім того, державний бюджет отримав 753 мільйони гривень податку на прибуток, 674 мільйони гривень військового збору, 217 мільйонів гривень екологічного податку, 62 мільйони гривень акцизного податку з ввезених на митну територію України підакцизних товарів тощо.
Спілкуйся з Податковою службою дистанційно за допомогою сервісу “InfoTAX“.
Головне управління ДПС у Запорізькій області