Запорізькі аудитори у Якимівській ОТГ встановили мільйонні втрати бюджету

Фахівці Управління Східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій області провели державний фінансовий аудит та ревізію бюджету Якимівської ОТГ та фінансово-господарської діяльності селищної ради, де встановили неефективні управлінські рішення, що призвели до втрат 14,7 млн грн та порушень на суму 2,4 млн гривень.
Запроваджена система управління земельними ресурсами ОТГ при передачі їх в оренду не приносить максимальної користі бюджету. Тільки на ремонт системи водопостачання у Якимівці не вистачає майже 50 млн гривень.
Та незважаючи на «діри» у бюджеті громади, кошти витрачаються не завжди раціонально. Аудитори під час ревізії встановили використання на благоустрій території на 116 тис. грн більше, ніж заплановано програмою розвитку.
Окрім того, Якимівською селищною радою покривалися витрати інших сторонніх юридичних осіб більше, ніж на мільйон гривень. Таке вимивання бюджету не дало змоги розв’язати інші нагальні проблеми громади. До того ж підприємцю виплатили кошти за ремонт тротуару, який він не виконав. Іншому підприємцю переплатили мільйон гривень, де були завищені обсяги ремонтно-будівельних робіт.
Загалом же фінансові втрати сягнули 2,4 млн гривень. Завдяки зусиллям аудиторів понад 100 тис. грн було відшкодовано під час проведення ревізії.
Матеріали заходів державного фінансового контролю передано до правоохоронних органів.
Пресслужба Управління Східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій області