Запорізькі бюджети додатково отримали майже два мільярди гривень

Запорізькі бюджети додатково отримали майже два мільярди гривень

За десять місяців платники податків регіону спрямували до місцевих бюджетів 12 мільярдів 247 мільйонів гривень. Рівень сплати податків перевищив минулорічний на 1 мільярд 992 мільйони гривень або на 19,4 відсотка. Про це повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов.

Найбільші доходи скарбниць забезпечив податок на доходи фізичних осіб – запоріжці направили вісім мільярдів гривень, що на 1 мільярд 219 мільйонів гривень або на 18 відсотків більше, ніж у січні-жовтні 2020 року.

Майже півтора мільярда гривень єдиного податку перерахували до бюджетів представники малого і середнього бізнесу, надходження у порівнянні з аналогічним періодом минулого року зросли на 271 мільйон гривень або на 22 відсотки. Так, від суб’єктів підприємництва-фізичних осіб надійшло 1 мільярд 60 мільйонів гривень, від юридичних осіб – 176,6 мільйона гривень, від сільськогосподарських товаровиробників – 259 мільйонів гривень.

До регіональних скарбниць надійшло 1 мільярд 478 мільйонів гривень плати за землю. Власники і користувачі земель збільшили відрахування до показника десяти місяців попереднього року на 182 мільйони гривень або на 14 відсотків. Зокрема, від юридичних осіб бюджети отримали 1 мільярд 235,7 мільйона гривень, від фізичних осіб – 242,6 мільйона гривень.

Також до бюджетів сплачено 357 мільйонів гривень рентної плати за користування надрами, 291 мільйон гривень акцизного податку з роздрібної торгівлі підакцизними товарами, 214,6 мільйона гривень податку на нерухоме майно, 140,6 мільйона гривень екологічного податку тощо.

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Головне управління ДПС у Запорізькій області

Економіка