Запорізькі бюджети додатково отримали майже два мільярди гривень

За десять місяців платники податків регіону спрямували до місцевих бюджетів 12 мільярдів 247 мільйонів гривень. Рівень сплати податків перевищив минулорічний на 1 мільярд 992 мільйони гривень або на 19,4 відсотка. Про це повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов.
Найбільші доходи скарбниць забезпечив податок на доходи фізичних осіб – запоріжці направили вісім мільярдів гривень, що на 1 мільярд 219 мільйонів гривень або на 18 відсотків більше, ніж у січні-жовтні 2020 року.
Майже півтора мільярда гривень єдиного податку перерахували до бюджетів представники малого і середнього бізнесу, надходження у порівнянні з аналогічним періодом минулого року зросли на 271 мільйон гривень або на 22 відсотки. Так, від суб’єктів підприємництва-фізичних осіб надійшло 1 мільярд 60 мільйонів гривень, від юридичних осіб – 176,6 мільйона гривень, від сільськогосподарських товаровиробників – 259 мільйонів гривень.
До регіональних скарбниць надійшло 1 мільярд 478 мільйонів гривень плати за землю. Власники і користувачі земель збільшили відрахування до показника десяти місяців попереднього року на 182 мільйони гривень або на 14 відсотків. Зокрема, від юридичних осіб бюджети отримали 1 мільярд 235,7 мільйона гривень, від фізичних осіб – 242,6 мільйона гривень.
Також до бюджетів сплачено 357 мільйонів гривень рентної плати за користування надрами, 291 мільйон гривень акцизного податку з роздрібної торгівлі підакцизними товарами, 214,6 мільйона гривень податку на нерухоме майно, 140,6 мільйона гривень екологічного податку тощо.
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Головне управління ДПС у Запорізькій області