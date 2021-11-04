Зустрічайте свіжий випуск ПравдаЗП №44 від 04.11.21

У листопаді поточного року спеціалісти Головного управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області проведуть тематичні «прямі» телефонні лінії з наступних питань: 11 листопада з 13:00 до 16:00– за телефоном 702-32-30 – щодо добровільної участі...