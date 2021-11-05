70 тисяч запорізьких компаній і підприємців сплатили майже 674 мільйони гривень військового збору

За десять місяців запорізькі суб’єкти господарювання спрямували до державного бюджету 673 мільйони 864 тисячі гривень військового збору. Як повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов, запоріжці збільшили сплату до даних аналогічного періоду минулого року майже на 114 мільйонів гривень або на 20 відсотків.
Так, від підприємств і підприємців м. Запоріжжя скарбниця отримала 341 мільйон 583 тисячі гривень військового збору, енергодарських, кам’янсько-дніпровських та великобілозерських – близько 92 мільйонів гривень, мелітопольських і веселівських – більш ніж 57 мільйонів гривень, бердянських та приморських – майже 48 мільйонів гривень, пологівських, більмацьких та розівських – 25,6 мільйона гривень, оріхівських та гуляйпільських – 21,6 мільйона гривень, василівських та михайлівських – 21,4 мільйона гривень тощо.
На даний час в регіоні військовий збір сплачують 70 тисяч суб’єктів господарювання, у тому числі майже 16 тисяч юридичних осіб та понад 54 тисячі фізичних осіб.
Нагадаємо, платниками військового збору є фізичні особи-резиденти та нерезиденти, які отримують доходи в Україні. Ставка збору становить 1,5 відсотка від суми доходів, що підлягають оподаткуванню, зокрема, це заробітна плата, іноземні доходи, суми винагород та інших виплат, нарахованих відповідно до умов цивільно-правового договору, а також пасивні доходи, у тому числі, роялті, дивіденди, страхові виплати та інші.
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Головне управління ДПС у Запорізькій області