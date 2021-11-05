Громади гуртуються проти спроби згортання реформи децентралізації

Депутати міст, селищ та сіл Запорізької області звертаються до народних депутатів
Міські ради м. Мелітополь, м. Енергодар, м. Токмак, м. Пологи, м. Гуляйполе, м. Вільнянськ, м. Молочанськ, селищні ради с. Кушугум, с. Веселе, с. Більмак, сільські ради с. Біленьке, с. Широке, с. Новоуспенівка та інші підтримали Звернення до депутатів Верховної Ради України щодо неприйнятності прийняття Законопроєкту, який становить небезпеку для здобутків реформи децентралізації. Депутати місцевого самоврядування також звертаються до Президента України Володимира Зеленського, щоб він ветував цей законодавчий акт, якщо його все ж таки буде прийнято. Мова йде про скандальний 6062. Як вже повідомлялось, Кабмін подав до Верховної Ради Законопроєкт № 6062, який ліквідує бюджети розвитку, дозволяє Мінфіну та місцевим державним адміністраціям зупиняти виконання бюджетів територіальних громад, забирає 70% від продажу земель комунальної власності до державних спецфондів й т. ін.
Зокрема, документ передбачає перенесення джерел фінансування доходів бюджету розвитку в загальний фонд. Таким чином, доходи розвитку будуть спрямовані на поточні витрати – фонд заробітної плати, утримання та ін. Сьогодні ж кошти бюджету розвитку використовуються громадами на проведення ремонтів і реконструкцій, будівництво, придбання дороговартісного обладнання, в тому числі для лікування хворих на коронавірус. Крім того, законопроєкт дозволяє забирати у місцевих бюджетів невикористані залишки освітньої державної субвенції, що заборонить місцевій владі використовувати можливість накопичення цих грошей. Законопроєктом також пропонується направляти до держбюджету 70% доходів від викупу комунальної землі.
Асоціація міст України також продовжує наполягати на усуненні бюджетних ризиків для місцевого самоврядування, і Запорізької області, зокрема. Так міський голова м. Мелітополь Іван Федоров подякував за позицію депутатському корпусу Мелітопольської міської ради та Асоціації міст України, яка відстоює інтереси муніципальних бюджетів.
Наступом на фінансову спроможність місцевого самоврядування називають і депутати Запорізької міської ради цей законопроєкт. Але на сесійному засіданні, яке відбулось днями, звернення з цього питання не прийняли.
«Такі проєкти не повинні виникати безпосередньо на самій сесії чи за день до неї, оскільки дуже важливі, а подібні звернення то є обличчя нашого міста, – зазначив депутат Запорізької міської ради Геннадій Наумов. – Тож під час обговорення виникли запитання щодо наявності в них відповідної інформації, вказано на деякі помилки та неточності».
Тому фракція Партії Володимира Буряка «Єднання» запропонувала підготовити відповідні проєкти спільними зусиллями, пройти з ними профільну комісію і вже потім підготовлене та вивчене питання виносити на наступну сесію.
Наразі Законопроєкт № 6062 відправлено на доопрацювання, але з порядку денного його не знято. Подальше просування цього законодавчого акту становить неабияку загрозу для успішного функціонування місцевого самоврядування Запорізької області.
Інна Бахтіна