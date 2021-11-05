Ринок праці Запорізької області

Станом на 05 листопада 2021 року чисельність безробітних громадян по області становила 12,0 тис. осіб, з них 9,6 тис. осіб отримують допомогу по безробіттю.
Кількість актуальних вакансій станом на 05 листопада 2021 року – 1900 одиниць (у м. Запоріжжі – 1037 одиниць). Таким чином, на одне вільне робоче місце претендувало 6 безробітних осіб (у м. Запоріжжі – 2 безробітні особи).
З початку листопада 2021 року щоденно отримували статус безробітного в середньому 192 громадянина. За сприяння служби зайнятості щоденно працевлаштовано 101 безробітна особа, яка перебувала на обліку.
Довідки за тел.: 236-00-31, 233-64-92.