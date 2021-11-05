За яких умов можна працювати і при цьому отримувати допомогу з безробіття?

Отримувати допомогу з безробіття можна під час виконання громадських робіт. З особами, котрі за скеруванням служби зайнятості беруть участь у громадських роботах, укладаються на строк, що сумарно упродовж року не може перевищувати 180 календарних днів, строкові трудові договори для працевлаштування на тимчасові робочі місця (ч. 4 ст. 31 Закону України «Про зайнятість населення»).
Під час виборів. Виконання особами, визнаними у встановленому порядку безробітними, робіт, пов’язаних з підготовкою і проведенням місцевих виборів, виборів депутатів та Президента України, не є підставою для зняття цих осіб з обліку в державній службі зайнятості або для припинення виплати їм допомоги по безробіттю та інших видів допомоги (статті 92, 149, 212 Виборчого кодексу України).
Державна служба зайнятості вживає різні дієві заходи та створює всі умови для того, щоб клієнти були офіційно забезпечені гідною роботою.
Додаткову інформацію можна отримати у відділі організаційно-інформаційної роботи та архівної справи Запорізького ОЦЗ за номером (061)233-11-47