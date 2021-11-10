Від запорізького бізнесу державний бюджет отримав майже 4 мільярди гривень ПДВ

У січні-жовтні представники запорізького бізнесу сплатили до державного бюджету 3 мільярди 794 мільйони гривень податку на додану вартість. Як повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов, рівень аналогічного періоду 2020 року перевищено майже на 257 мільйонів гривень або на 7 відсотків.
Компанії і підприємці м. Запоріжжя спрямували до скарбниці 2 мільярди 160 мільйонів гривень ПДВ, мелітопольські і веселівські – близько 287 мільйонів гривень, бердянські та приморські – 278 мільйонів гривень, токмацькі та чернігівські – 163,6 мільйона гривень, оріхівські та гуляйпільські – понад 150 мільйонів гривень, вільнянські та новомиколаївські – 146 мільйонів гривень, пологівські, більмацькі та розівські – 141 мільйон гривень тощо.
Всього на даний час в регіоні працюють десять тисяч суб’єктів господарювання, які є платниками податку на додану вартість, у тому числі, понад дев’ять тисяч юридичних осіб та 965 фізичних осіб.
Нагадаємо, на 22 листопада припадає граничний термін подання податкової декларації з ПДВ за жовтень, а останній день сплати податку за жовтень – 30 листопада.
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Головне управління ДПС у Запорізькій області