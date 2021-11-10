Власники запорізької нерухомості сплатили 214 мільйонів гривень

За десять місяців до скарбниць регіону надійшло 214 мільйонів гривень 573 тисячі гривень податку на нерухоме майно. Як повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов, минулорічний рівень надходжень перевищено на 61 мільйон 622 тисячі гривень або на 40 відсотків.
Власники нерухомості-юридичні особи сплатили понад 149 мільйонів гривень, фізичні особи – 65,4 мільйона гривень податку.
Найбільші суми перераховано за об’єкти нерухомого майна у Запоріжжі – 87,3 мільйона гривень. Мелітопольські та веселівські платники направили до скарбниць 33,2 мільйона гривень, якимівські та приазовські – 22,3 мільйона гривень, бердянські і приморські – 19,5 мільйона гривень, вільнянські та новомиколаївські – 10 мільйонів гривень, василівські та михайлівські – 8,4 мільйона гривень, Запорізького району – 9,8 мільйона гривень тощо.
Всього в регіоні податок на нерухомість сплачують 41 тисяча фізичних осіб та 4546 юридичних осіб.
Нагадаємо, суб’єкти господарювання-юридичні особи самостійно нараховують, декларують та сплачують податкові зобов’язання. Фізичним особам податкова служба надсилає повідомлення-рішення про суми нарахованого податку. Для звірки даних громадяни можуть звернутися до фахівців податкових органів за місцем реєстрації.
Спілкуйся з Податковою службою дистанційно за допомогою сервісу “InfoTAX“.
Головне управління ДПС у Запорізькій області