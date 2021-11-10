Власники запорізької нерухомості сплатили 214 мільйонів гривень

Власники запорізької нерухомості сплатили 214 мільйонів гривень

За десять місяців до скарбниць регіону надійшло 214 мільйонів гривень 573 тисячі гривень податку на нерухоме майно. Як повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов, минулорічний рівень надходжень перевищено на 61 мільйон 622 тисячі гривень або на 40 відсотків.

Власники нерухомості-юридичні особи сплатили понад 149 мільйонів гривень, фізичні особи – 65,4 мільйона гривень податку.

Найбільші суми перераховано за об’єкти нерухомого майна у Запоріжжі – 87,3 мільйона гривень. Мелітопольські та веселівські платники направили до скарбниць 33,2 мільйона гривень, якимівські та приазовські – 22,3 мільйона гривень, бердянські і приморські – 19,5 мільйона гривень, вільнянські та новомиколаївські – 10 мільйонів гривень, василівські та михайлівські – 8,4 мільйона гривень, Запорізького району – 9,8 мільйона гривень тощо.

Всього в регіоні податок на нерухомість сплачують 41 тисяча фізичних осіб та 4546 юридичних осіб.

Нагадаємо, суб’єкти господарювання-юридичні особи самостійно нараховують, декларують та сплачують податкові зобов’язання. Фізичним особам податкова служба надсилає повідомлення-рішення про суми нарахованого податку. Для звірки даних громадяни можуть звернутися до фахівців податкових органів за місцем реєстрації.

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Головне управління ДПС у Запорізькій області

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