Запорізькі підприємства збільшили сплату “екоподатку” на 40 мільйонів гривень

У січні-жовтні підприємства регіону сплатили до бюджетів усіх рівнів 357 мільйонів 300 тисяч гривень екологічного податку. Це на 40 мільйонів гривень більше надходжень аналогічного періоду минулого року.
Як повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов, до державного бюджету надійшло 216,7 мільйона гривень, 140,6 мільйона гривень спрямовано до місцевих скарбниць.
З початку року енергодарські, кам’янсько-дніпровські та великобілозерські суб’єкти господарювання перерахували до бюджетів майже 184 мільйони гривень “екоподатку”, від компаній м. Запоріжжя скарбниці отримали 137,7 мільйона гривень, Запорізького району – 21,4 мільйона гривень. Мелітопольські і веселівські платники направили до спецфондів бюджетів 3,6 мільйона гривень, бердянські та приморські – 3,5 мільйона гривень, пологівські, більмацькі та розівські – 2,4 мільйона гривень тощо.
На даний час в області нараховується понад три тисячі підприємств, що здійснюють забруднюючі викиди у довкілля.
Нагадаємо, 9 листопада – останній день подання податкової декларації з екологічного податку за ІІІ квартал, а гранична дата сплати податку за третій квартал – 19 листопада.
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Головне управління ДПС у Запорізькій області