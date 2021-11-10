Звертаємо увагу на освіту за дуальною формою навчання

Звертаємо увагу на освіту за дуальною формою навчання

Навчатись ніколи не пізно! Тим паче, коли існує така унікальна можливість для роботодавців та безробітних.

📌Дуальна освіта – вид професійного навчання, при якому поєднується навчання громадян у закладах освіти з навчанням на робочих місцях на підприємствах, в установах та організаціях для набуття певної кваліфікації.

«Запорізька обласна  служба зайнятості в поточному році впроваджувала професійне навчання зареєстрованих безробітних за дуальною формою. Безробітні проходили навчання  за професіями: «Верстатник широкого профілю» , «Електрогазозварник», «Продавець продовольчих товарів», за інтегрованою професією «Офіціант; Бармен», – розповідає директорка Запорізького обласного центру зайнятості Ірина Дуднік.

📌Мета дуальної освіти:

🔰усунути основний недолік традиційних форм і методів навчання майбутніх кваліфікованих робітників – розрив між теорією і практикою, освітою й виробництвом з урахуванням поточних і перспективних потреб роботодавців-замовників кадрів;

🔰підвищити якість підготовки кадрів з урахуванням вимог роботодавців.

👆Дуальна освіта передбачає наступні кроки:

✅модернізація освітніх програм, у тому числі часткових компетенцій;

✅підвищення якості підготовки фахівців;

✅зближення освіти до вимог ринку праці;

✅посилення ролі та впливу роботодавців на освіту;

✅підвищення мотивації до навчання;

✅зростання рівня зайнятості;

✅скорочення адаптаційного періоду на роботі;

✅підвищення конкурентоспроможності працівників;

✅гарантоване працевлаштування.

Роботодавець бере участь у:

🔹відборі претендентів на навчання з подальшим працевлаштуванням;

🔹розробленні робочих навчальних планів та програм;

🔹організації виробничого навчання безпосередньо на своєму виробництві;

🔹створенні відповідних умов для професійного навчання, закріплення за слухачем інструктора з числа висококваліфікованих робітників підприємства;

🔹оцінюванні результатів навчання.

Всіх, кого зацікавила дана інформація, звертайтесь до центрів зайнятості області

Додаткову інформацію можна отримати у відділі організаційно-інформаційної роботи та архівної справи Запорізького ОЦЗ за номером (061)233-11-47

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