Звертаємо увагу на освіту за дуальною формою навчання

Навчатись ніколи не пізно! Тим паче, коли існує така унікальна можливість для роботодавців та безробітних.
Дуальна освіта – вид професійного навчання, при якому поєднується навчання громадян у закладах освіти з навчанням на робочих місцях на підприємствах, в установах та організаціях для набуття певної кваліфікації.
«Запорізька обласна служба зайнятості в поточному році впроваджувала професійне навчання зареєстрованих безробітних за дуальною формою. Безробітні проходили навчання за професіями: «Верстатник широкого профілю» , «Електрогазозварник», «Продавець продовольчих товарів», за інтегрованою професією «Офіціант; Бармен», – розповідає директорка Запорізького обласного центру зайнятості Ірина Дуднік.
Мета дуальної освіти:
усунути основний недолік традиційних форм і методів навчання майбутніх кваліфікованих робітників – розрив між теорією і практикою, освітою й виробництвом з урахуванням поточних і перспективних потреб роботодавців-замовників кадрів;
підвищити якість підготовки кадрів з урахуванням вимог роботодавців.
Дуальна освіта передбачає наступні кроки:
модернізація освітніх програм, у тому числі часткових компетенцій;
підвищення якості підготовки фахівців;
зближення освіти до вимог ринку праці;
посилення ролі та впливу роботодавців на освіту;
підвищення мотивації до навчання;
зростання рівня зайнятості;
скорочення адаптаційного періоду на роботі;
підвищення конкурентоспроможності працівників;
гарантоване працевлаштування.
Роботодавець бере участь у:
відборі претендентів на навчання з подальшим працевлаштуванням;
розробленні робочих навчальних планів та програм;
організації виробничого навчання безпосередньо на своєму виробництві;
створенні відповідних умов для професійного навчання, закріплення за слухачем інструктора з числа висококваліфікованих робітників підприємства;
оцінюванні результатів навчання.
Всіх, кого зацікавила дана інформація, звертайтесь до центрів зайнятості області
Додаткову інформацію можна отримати у відділі організаційно-інформаційної роботи та архівної справи Запорізького ОЦЗ за номером (061)233-11-47