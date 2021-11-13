Більше тисячі запорізьких компаній і підприємців використовують РРО в смартфоні

У Запорізькій області станом на початок листопада 1067 суб’єктів підприємництва зареєстрували 2121 програмний реєстратор розрахункових операцій. При цьому жодних технічних проблем, пов’язаних із обсягами трафіку та зберігання інформації, підприємці і компанії не відчули.
Як зазначають фахівці податкової служби, на відміну від звичайних касових апаратів, програмний РРО є більш простим у використанні. Крім того, рішення про те, в якій формі видавати чек, зокрема, в електронній чи паперовій, приймає продавець. Також немає потреби встановлювати “залізний” РРО та платити за його обслуговування або наймати додаткового працівника, адже програмне рішення надається податковою службою платникам безкоштовно. Для цього достатньо завантажити програму на смартфон або інший гаджет та зареєструвати ПРРО.
Переглянути оформлені програмні РРО можна в меню “Програмний РРО” Електронного кабінету за посиланням: https://cabinet.tax.gov.ua/help/cashregs.html#label-cashregs.
Крім того, у розділі “Програмні РРО” на вебпорталі ДПС (https://tax.gov.ua/baneryi/programni-rro) розміщена корисна інформація, яка стане у нагоді представникам бізнесу, які вирішили використовувати нове покоління касової техніки. Це, зокрема, актуальні повідомлення-роз’яснення, запитання-відповіді, форми ПРРО, нормативно-правові акти, опис АРІ фіскального сервера контролюючого органу, перелік посадових осіб ДПС, відповідальних за взаємодію із суб’єктами господарювання під час впровадження ПРРО, відеоуроки та презентаційні матеріали щодо впровадження програмних РРО та багато іншого.
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Головне управління ДПС у Запорізькій області