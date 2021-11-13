Майже 18 тис. безробітних знайшли роботу за сприяння служби зайнятості протягом січня-жовтня 2021 року

За січень-жовтень 2021 року комплекс різноманітних послуг та матеріального забезпечення отримали 50,3 тис. безробітних, які перебували на обліку служби зайнятості, що на 9,8% менше минулорічного показника.
За сприяння служби зайнятості протягом січня-жовтня 2021 року 20,2 тис. осіб знайшли роботу, в тому числі 17,9 тис. безробітних, з них 159 безробітних з числа внутрішньо переміщених осіб та 316 безробітних – учасників АТО/ООС. З початку року 146 осіб працевлаштовані на нові робочі місця, за які здійснюється компенсація єдиного внеску роботодавцям, 15 осіб започаткували власну справу за рахунок отримання допомоги по безробіттю одноразово, 1160 безробітних проходили професійне навчання, перенавчання та підвищення кваліфікації.
З початку року 2428 осіб брали участь в громадських та інших роботах тимчасового характеру.
Станом на 1 листопада 2021 року на обліку в центрах зайнятості Запорізької області перебувало 11,9 тис. безробітних.
Кількість вакансій у базі даних державної служби зайнятості Запорізької області на 1 листопада 2021 року становила 2010 одиниць. Найпопулярнішими професіями, на які нині існує попит, є професії кваліфікованих робітників – оператори котельної, водії, продавці, машиністи котельної, медсестри, слюсарі, електрогазозварники, кухарі, електромонтери та інші представники робочих професій. Роботодавці також шукають бухгалтерів, менеджерів та вчителів з відповідним досвідом роботи.
Додаткову інформацію можна отримати у відділі організаційно-інформаційної роботи та архівної справи Запорізького ОЦЗ за номером (061)233-11-47