Народний депутат Сергій Штепа допоміг захистити права працівників «Запорізької правди»

Заборгованість із заробітної плати за період з квітня 2019 року по теперішній час перед працівниками газети «Запорізька правда» нарешті погашена. Визначний внесок у вирішення цієї тривалої і наболілої для понад 20 людей проблеми вніс народний депутат України Сергій Штепа.
Нагадаємо, що засновник нашого підприємства – Запорізька обласна рада минулого скликання на чолі з Григорієм Самардаком у порушення Закону України про реформування державних і комунальних друкованих ЗМІ взяла курс на знищення єдиної у нашій області українськомовної газети регіонального рівняю І ще у квітні 2019 року, не передавши Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого ЗМІ трудовому колективу, позбавила своє комунальне підприємство «Газета «Запорізька правда» ЗОР можливості здійснювати єдиний вид виробничої діяльності – видавати газету, але саме підприємство не реформувала. Тож працівники як і раніше обліковувались на комунальному підприємстві, заробітна плата і відповідні податки їм нараховувались, втім, їх виплати не здійснювались. Намагання керівництва газети конструктивно вирішити питання щодо роздержавлення видання і погашення заборгованості із заробітної плати перед працівниками редакції ( було написано зо два десятки звернень до голови ЗОР Григорія Самардака і його першого заступника Єгора Семенкова) гальмувалося і врешті зайшло у глухий кут. Депутати ЗОР нової каденції також не поспішали відроджувати «Запорізьку правду».
Виправити ситуацію на краще вдалося лише за сприяння народного депутата Сергія Штепи. Він доклав чимало зусиль, щоб захистити права працівників газети, зокрема, щодо повернення їм заборгованості із зарплати. І ця перемога надихає нас і подає надію, що невдовзі за його ж сприяння зможемо і повернути запоріжцям наш інформаційний бренд «Запорізьку правду».
Упевненості в цьому нам надає факт високоефективної депутатської діяльності Сергія Штепи. Так, кисневі концентратори для міської лікарні №8 (м. Запоріжжя, вул. Харчова, 2) були придбані за його сприяння за кошти державної субвенції на соціально-економічний розвиток регіонів. Обійшлось без «урочистого вручення» і перерізання стрічок: обладнання було одразу встановлено в палатах і вже використовується для лікування пацієнтів.
В рамках покращення спортивної та дитячої інфраструктури в межах 77 округу, від якого він і був обраний до ВРУ, до кінця року буде здійснена реконструкція спортивного майданчика в Запорізькому академічному ліцеї та капітальний ремонт спортивного майданчика в навчально-виховному комплексі №111 в селищі Тепличне, який передбачає встановлення нових тренувальних елементів. Також за його сприяння з державної субвенції на соціально-економічний розвиток регіонів фінансуються 9 нових дитячо-спортивних майданчиків. З них 5 з’явиться до кінця року в Шевченківському районі Запоріжжя, а 4 вже збудовано в Олександрівському районі за адресами: вул. Поштова, 167, вул. Гоголя, 177 – 181, пр. Соборний 110-а – 110б, Козача 45. Дітлахам до вподоби нові місця для розваг.
На вулиця Чарівній, 135, вулиці Автодорожній, 1-15 та 171-231 в тестовому режимі запрацювало вуличне освітлення. На вулиці Ігоря Сікорського (ділянка від вулиці Солідарності до вулиці Фруктова) освітлення повністю завершене, працює вже декілька місяців. Всі об’єкти побудовані за сприяння Сергія Штепи за рахунок державної субвенції на соціально-економічний розвиток регіонів.
Наталя Зворигіна, головна редакторка