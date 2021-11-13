Сільські території отримали кисневі концентратори для підтримки постковідних пацієнтів

Медики Центру первинної медико-санітарної допомоги Чернігівської громади Бердянського району отримали 8 кисневих концентраторів. Три одиниці надійшло завдяки співпраці територіальної громади з німецькою федеральною компанією GIZ у рамках участі у проєкті «Зміцнення ресурсів для сталого розвитку приймаючих громад на сході України». Ще п’ять отримано з Департаменту охорони здоров’я Запорізької облдержадміністрації (придбані за рахунок державної субвенції).
– Кисневі концентратори є важливою частиною лікування COVID-19 у складних випадках, – роз’яснила головна лікарка Чернігівського Центру ПМСД Тетяна БОГДАН. -Киснева підтримка критично важлива для хворих, у яких внаслідок хвороби розвивається киснева недостатність. Медприлади досить прості у користуванні, тож за потреби ними можуть користуватися пацієнти без сторонньої допомоги.
Сімейні лікарі, відповідно до медичних протоколів, визначатимуть потребу пацієнтів, у яких низький рівень сатурації, у концентраторі для лікування вдома. Пацієнти з низьким рівнем кисню, які перехворіли на коронавірусну інфекцію, потребують додаткової реабілітації, аби збалансувати рівень сатурації в організмі. Відтак жителі віддалених сіл, які важко перехворіли, будуть охоплені реабілітацією у домашніх умовах, без необхідності відвідувати лікувальні заклади.
Альона СИНЄПОЛЬСЬКА