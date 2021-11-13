Власники і орендарі запорізьких земель сплатили до місцевих скарбниць майже півтора мільярда

З початку року до місцевих бюджетів регіону надійшло 1 мільярд 478 мільйонів гривень плати за землю. Порівняно з січнем-жовтнем минулого року доходи скарбниць зросли на 182 мільйони гривень або на 14 відсотків. Про це повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов.
Із загальної суми 1 мільярд 236 мільйонів гривень забезпечили підприємства, установи і організації, від фізичних осіб громади отримали майже 243 мільйони гривень.
Так, до міського бюджету обласного центру спрямовано 813 мільйонів гривень, від енергодарських, кам’янсько-дніпровських та великобілозерських платників скарбниці отримали 123,7 мільйона гривень, бердянських та приморських – 99,5 мільйона гривень, мелітопольських і веселівських – 96,3 мільйона гривень, якимівських та приазовських – 76,2 мільйона гривень, пологівських, більмацьких та розівських – 66 мільйонів гривень, василівські та михайлівські – 61 мільйон гривень, токмацькі та чернігівські – 48,2 мільйона гривень тощо.
Як зазначив керівник податкової служби області, цього року після проведених звірок із територіальними громадами, підрозділами ГУ Держгеокадастру у Запорізькій області, Регіонального відділення Фонду державного майна України до оподаткування залучено 175 суб’єктів господарювання. У результаті за землі площею 5412 га до бюджетів додатково надійде 17 мільйонів 441 тисяча гривень на рік.
Крім того, виявлено 36 підприємств, які використовували 62,5 га ділянок без правовстановлюючих документів (річна сума нарахувань склала 781 тисяча гривень).
Усього на території регіону нараховується більше дев’яти тисяч суб’єктів господарювання-юридичних осіб та майже 286 тисяч фізичних осіб, які сплачують земельний податок і орендну плату.
Спілкуйся з Податковою службою дистанційно за допомогою сервісу “InfoTAX“.
Головне управління ДПС у Запорізькій області