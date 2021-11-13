Заходи державного фінансового контролю на Запоріжжі: аудитори встановили 163 млн грн порушень, а ще майже 107 млн грн втрат відшкодовано

Фахівці Управління Східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій області за десять місяців 2021 року забезпечили відшкодування порушень, що призвели до втрат фінансових та матеріальних ресурсів, на суму майже
107 млн гривень. З початку року встановлено фінансових порушень на суму понад 163 млн гривень.
Керівники місцевих органів влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій прийняли 61 управлінське рішення та врахували 27 пропозицій за результатами державних фінансових аудитів.
З метою забезпечення повного відшкодування виявлених втрат аудитори передали до правоохоронних органів матеріали 28 заходів державного фінансового контролю, за якими розпочато 17 досудових розслідувань, вручено 8 письмових повідомлень про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за переданими матеріалами заходів контролю та вручено 9 повідомлень за результатами участі у перевірках правоохоронних органів.
За вчинені фінансові порушення до адміністративної відповідальності притягнуто 89 осіб, до дисциплінарної – 14. До підприємств, установ та організацій, під час ревізій яких виявлені порушення, в 16 випадках застосований такий захід впливу, як зупинення операцій з бюджетними коштами, у одному випадку зменшено бюджетні призначення, у 8 випадках попереджено про неналежне виконання бюджетного законодавства з вимогою щодо усунення порушення.
Пресслужба Управління Східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій області