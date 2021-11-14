70 % працівників органів пробації Запорізького регіону вакциновано від COVID-19

Наразі 70 % персоналу органів пробації Запорізької області вже вакциновано від COVID-19. При цьому, 9 % працівників мають офіційні довідки щодо заборони вакцинуватися.
По Запорізькій області вакциновано працівників: 51 – другою дозою та 72 – першою.
Довідково: у Запорізькій області функціонує 29 районних підрозділів Державної установи «Центр пробації», які безперервно забезпечують виконання судових рішень щодо осіб, засуджених до покарань без позбавлення волі (відбувають покарання у громаді). Наразі у штаті працівників філії Центру пробації нараховується 176 осіб.
Основним завданням пробації є підвищення безпеки суспільства шляхом попередження вчинення правопорушниками нових злочинів. Однак безпека суспільства починається з власної безпеки! Пробаціонери демонструють свідому позицію та відповідальність у питанні попередження поширення COVID-19.
Філія Центру пробації в Запорізькій області