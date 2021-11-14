Чоловічі черевики - модні тенденції 2021-2022

Вибір взуття також важливий, як і вибір одягу. Чоловіки будь-якого віку цінують комфорт та зручність, тому підбираючи чоловічі черевики, приділяють особливу увагу не лише їхньому зовнішньому вигляду, але й якості та функціональності.
Є взуття, яке поєднує в собі всі ці якості і при цьому є модним і стильним. У новому сезоні представлено одночасно кілька видів чоловічих черевиків для будь-якого випадку. Зупинимося докладніше на кожному з них, оскільки мало вибрати стильне взуття, важливо також знати, з чим його краще носити, щоб виглядати модно.
Чоловічі черевики челсі
Такі пари цього сезону стануть справжнім хітом. Основна особливість черевиків-челсі – це те, що вони не мають шнурівки та блискавок. Натомість з обох боків знаходяться вставки з еластичних гумок. Моделі можуть виготовлятися із замші, матової або лакованої шкіри.
Модні черевики-челсі можна сміливо назвати універсальними, тому що вони добре виглядають не лише з джинсами, брюками-чіносами, а також зі строгими офісними костюмами. Купити такі чоловічі черевики можна з оперативним відправленням у будь-який куточок України на інтернет-платформі Shopsy. Тут зібрано лише якісні товари від провідних брендів.
Черевики дезерти для чоловіків
Говорячи про особливості дезертів, варто відзначити: їхня висота доходить до кісточки, а в передній частині розташовується невелике шнурівка. Дезерти мають тонку та плоску підошву із щільної гуми. Вони виглядають стильно, відрізняються комфортом під час носіння, а також добре виглядають практично з будь-яким одягом та аксесуарами.
Дезерти – це пари, які допоможуть створити лук не тільки щодня, але й для урочистих випадків та ділових зустрічей. Взуття можна сміливо комбінувати з сорочками, водолазками, джемперами, джинсами та брюками. Якщо говорити про верхній одяг, це можуть бути класичні пальта, бомбери, шкіряні куртки.
Чоловічі черевики берці
Таке взуття не тільки зручне, оскільки може легко вписатися у будь-який неформальний образ. Берці – це чоловічі черевики у військовому стилі, які мають подовжену халяву і шнурівку. Вони високо цінуються серед шанувальників активного відпочинку, туризму та одягу мілітарі. Пари можуть бути виконані у різних колірних рішеннях. Найбільш класичними та затребуваними вважаються чорні берці. Стилісти рекомендують звернути увагу і на білі екземпляри з контрастним шнурівкою.
Рекомендуємо носити такі пари з брюками-карго, галіфе, куртками та жилетами в армійському стилі. Ще один універсальний предмет гардеробу, з яким ідеально виглядають берці, – це джинси. Штанини варто заправляти в черевики, тоді образ виглядатиме максимально стильно. Такий сет можна доповнити сорочкою в клітку, чорною водолазкою, толстовкою або худою. Дізнатись, скільки коштують і замовити чоловічі зимові та осінні черевики можна всього в кілька кліків на сайті shopsy.com.ua.