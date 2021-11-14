LA П’єц – смачно, швидко та корисно

Найкраща доставка піци в Черкасах тепер стала ще зручнішою! Сервіс LA П’єц пропонує 18 видів смачної випічки, а також декілька салатів. В додаток, ви можете замовити улюблений напій. Сервіс працює в таких містах, як Львів, Вінниця, Луцьк, Харків та інших. Повний список доступний на сайті компанії.
Замовити піцу можна всього в декілька кліків. Доставка повністю безплатна – достатньо зробити замовлення на суму від 150 гривень.
Переваги сервісу
Смачна та гаряча піца готується в печах на дереві. Це дозволяє нам точно передати смак вашої страви, а також неперевершений аромат натуральної випічки. Справжня італійська піца, виготовлена по строгій технології.
Ми постійно вдосконалюємо наш сервіс, щоб клієнти могли зручно робити замовлення з будь-якого місця. Особливості LA П’єц:
- зручний сайт, де користувачі можуть зареєструвати власний акаунт;
- мобільний додаток для доступу до сервісу в будь-якому місці;
- постійні акції та бонуси для наших користувачів.
Ті, хто зареєстрований на сервісі LA П’єц, мають змогу отримати приємні подарунки відразу ж після першого замовлення. Також клієнт має доступ до останніх новин компанії, оновлень в роботі і акцій.
Сервіс LA П’єц тепер на смартфонах! Додаток підтримує найпопулярніші системи, як Андроїд і iOS. Зберігайте свою контактну інформацію, реєструйтеся в системі і робіть замовлення зручно.
Для іменників ми пропонуємо особливі умови. Замовляючи позиції на суму від 700 гривень, користувач автоматично отримує три додаткові піци в подарунок. Наш кур’єр доставить випічку точно в зазначений час, вам залишається тільки насолоджуватись ароматними стравами.
Особливості доставки
Щоб більш оптимально побудувати логістичну мережу ми розділили місто на дві зони:
- зелена;
- жовта.
Клієнти з зеленої зони мають можливість отримати своє замовлення всього через 29 хвилин після оформлення. Час очікування для користувачів, які попадають в “жовту” ділянку трохи більший – до 59 хвилин. Це пов’язано з віддаленістю від пунктів видачі, а також міським трафіком. Карту поділу Черкас можна оглянути на сайті https://la.ua/cherkassy/ .
Наш кур’єр затримався? Ми компенсуємо втрачений час! Сервіс уважно відноситься до замовників, проте є фактори, які ми не можемо контролювати. Для того, щоб ви залишились задоволеними, LA П’єц дарує безкоштовну піцу до наступного замовлення.
Ми цінуємо свою репутацію і використовуємо тільки продукти власного виробництва. Сервіс не працює с ресторанами, кафе та продуктовими маркетами. Це дозволяє нам більш точно контролювати якість готових страв.
Замовляйте справжню і неймовірно ароматну італійську випічку прямо зараз! LA П’єц – сучасний сервіс доставки для кожного клієнта.