Ринок праці Запорізької області

Станом на 12 листопада 2021 року чисельність безробітних громадян по області становила 12,1 тис. осіб, з них 9,8 тис. осіб отримують допомогу по безробіттю.
Кількість актуальних вакансій станом на 12 листопада 2021 року – 1848 одиниць (у м. Запоріжжі – 1058 одиниць). Таким чином, на одне вільне робоче місце претендувало 7 безробітних осіб (у м. Запоріжжі – 2 безробітні особи).
З початку листопада 2021 року щоденно отримували статус безробітного в середньому 181 громадянин. За сприяння служби зайнятості щоденно працевлаштовано 89 безробітних осіб, які перебували на обліку.