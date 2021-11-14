У Запорізькому національному університеті зустрілися із Віцепрем’єр-міністром, Міністром цифрової трансформації України, Михайлом Федоровим онлайн

За час заходу здобувачі освіти й викладачі із наймолодшим міністром в історії української політики – Міністром цифрової трансформації Михайлом Федоровим – обговорили тему “Цифрова революція в Україні – першість у світі”. До цієї зустрічі долучились близько 100 учасників – серед яких не тільки студенти, але й керівництво вишу, науково-педагогічні працівники, здобувачі освіти факультетів, Економіко-правничого фахового коледжу та багатьох інших підрозділів.
На початку заходу шанованого гостя та учасників привітав ректор Запорізького національного університету Микола Фролов, який підкреслив, що університет продовжує працювати дистанційно в складних умовах пандемії. Також Микола Олександрович подякував Михайлу Федорову за відкритість і доступність у спілкуванні, прагнення поділитись досвідом зі студентами. Ректор запросив Міністра відвідати виш і побачити зміни, які відбулись в університеті за останні роки.
Під час розмови зі студентами Михайло Федоров розповів про свою історію успіху, роки навчання в університеті, про здобуті знання та навички, вміння їх монетизувати, соціальні контакти, знайомство з бізнесом, комерційною галуззю та галуззю місцевого самоврядування. «Для мене університет – це місце нових знайомств, нових змін, соціалізації й побудови майбутнього. Також це – можливість реалізовувати проєкти, вчитись бути лідером, організовувати людей і комунікувати. Тому я раджу використовувати час із користю, здобувати досвід, розширювати коло контактів, змінювати оточення, соціалізуватись», – зауважив спікер.
Михайло Федоров відповів на низку запитань, зокрема щодо особливостей впровадження інструментів електронного голосування та електронної демократії, запуску електронних посвідчень за допомогою «Дії», можливості співпраці з фахівцями Міністерства цифрової трансформації в питаннях запуску курсу “Електронне урядування”, проходження практики студентів. Учасники зустрічі під час спілкування активно брали участь в обговоренні, запитуючи про готовність України до вступу в «індустрію 4.0», про плани розробки цифрових проєктів з урахуванням потреб людей з обмеженими можливостями та порушенням зору, про забезпечення якісного інтернет-зв’язку в усіх куточках країни, про можливість ознайомлення з програмним комплексом для підготовки соціальних працівників тощо.
Наприкінці зустрічі учасники щиро подякували гостю за зустріч і його активну діяльність як Міністра.
Для довідки
Михайло Федоров народився в Запорізькій області й пройшов за свої 30 років шлях від запуску власних бізнесів до цифрової революції країни. Михайло – випускник факультету соціології та управління Запорізького національного університету. Він – український підприємець і державний діяч, ініціатор електронного сервісу державних послуг «Дія», ексстудентський мер Запоріжжя. Михайло закінчив Вищу політичну школу та освітню школу представників НАТО в Україні, разом із командою здобув премію Європейської асоціації політичних консультантів. Із командою Мінцифри Михайло Федоров уже два роки будує цифрову державу. Сьогодні застосунком і порталом «Дія» користуються близько 20 млн українців. Україна стала першою країною у світі, яка повністю узаконила цифрові паспорти в смартфонах, а також – країною з найшвидшою реєстрацією бізнесу у світі.
Пресслужба ЗНУ