ДОСТУПНЕ ПАРКУВАННЯ ДЛЯ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ: ВІД РІШЕННЯ НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ УКРАЇНИ ЗАЛЕЖИТЬ, ЧИ БУДУТЬ ПОРУШЕНІ ПРАВА МАЛОМОБІЛЬНИХ ЛЮДЕЙ

Члени громадської організації «Запорізький обласний конгрес осіб з інвалідністю» звертається до колег, партнерів та всіх небайдужих громадян підтримати та посприяти максимально швидкому розгляду у стінах Верховної Ради України вкрай важливого законопроєкту № 4594 «Про внесення змін до статті 219 Кодексу України про адміністративні правопорушення» (щодо розширення повноважень інспекторів з паркування для захисту інтересів осіб з інвалідністю) за авторством народних депутатів Штепи С.С., Люботи Д.В., Третьякової Г.М. та ін.
Враховуючи події сьогодення та швидке розповсюдження коронавірусної хвороби, люди з інвалідністю змушені все частіше користуватися особистим транспортом. Біля лікарень, вокзалів, великих торговельних центрів та мережевих магазинів майже постійно спостерігаються ситуації, коли місця, передбачені для стоянки автомобілів, якими керують особи з інвалідністю або в яких таких осіб перевозять, зайняті іншими транспортними засобами. Інспектори з паркування допомогти у вирішенні цієї проблеми на теперішній час не в змозі у зв’язку з відсутністю у них необхідних повноважень. Враховуючи це, розширення в цій частині повноважень інспекторів з паркування дозволить більш дієво вирішити посталу проблему та знизить її гостроту для суспільства.
Особи з інвалідністю дуже уважно слідкують за перебігом подій. Як відомо, законопроєкт вже було прийнято 30 червня 2021 року в першому читанні. Його підтримало 289 народних депутатів. Залишилося зробити останній крок – ухвалити законопроєкт у другому читанні та в цілому! До того ж профільний Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності на своєму засіданні ухвалив рішення рекомендувати Верховній Раді України прийняти законопроєкт № 4594 в другому читанні та в цілому.
Як відомо, 3 грудня відзначається Міжнародний день людей з інвалідністю, тому прийняття даного законопроєкту в найближчі пленарні дні буде більш ніж доречним та сприятиме підвищенню захисту прав осіб з інвалідністю.
Спілчани ЗОКІ висловлюють щиру вдячність народному депутату України Сергію Сергійовичу Штепі та його команді за постійну підтримку осіб з інвалідністю та захист їхніх прав та інтересів на законодавчому рівні! Сподіваємося, що й цього разу його ініціативу підтримають народні обранці. Адже керівництва країн, які ратифікували Конвенцію ООН про права людей з інвалідністю, мають створювати всі необхідні умови, зокрема, з архітектурної та транспортної доступності для маломобільної категорії громадян. А співпраця депутатів та громадських організацій має сприяти підвищенню обізнаності суспільства щодо осіб з інвалідністю. Це одна з вимог Конвенції ООН.
Валентина Кононенко, голова ГО «Запорізький
обласний конгрес осіб з інвалідністю»,
представник ГС ВГО «Національна
Асамблея людей з інвалідністю України»
в Запорізькій області