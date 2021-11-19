Майже 200 тисяч клієнтів ТОВ «Запоріжгаз Збут» вирішують газові питання онлайн

Понад 41% побутових клієнтів ТОВ «Запоріжгаз Збут», що працює під брендом «ТВІЙ ГАЗЗБУТ», користується Особистим кабінетом 104.ua.
Більше 194 тисяч споживачів блакитного палива надають перевагу онлайн сервісам для вирішенням питань споживання газу. Цього року послугу підключили 19 тисяч споживачів.
Головними перевагами сервісу користувачі називають його зручність та безпечність. Для сплати за газ не потрібно їхати до відділення та стояти у черзі, все можна зробити віддалено, зі смартфона. Що особливо зручно у червоній карантинній зоні, в якій з 18 жовтня перебуває Запорізька область.
«Онлайн сервіси, зокрема Особистий кабінет значно заощаджують час. Адже вирішити переважну більшість питань — проконтролювати стан рахунку, сплатити за спожитий газ тощо — можна з будь-якої точки. Достатньо мати доступ до інтернету. До того ж, Особистий кабінет дозволяє працювати не тільки зі своїм рахунком, а ще й контролювати рахунки батьків чи родичів», — говорить директор ТОВ «Запоріжгаз Збут» Юлія Бурдак.
До одного облікового запису в Особистому кабінеті можна підключити до 25 особових рахунків. Сервіс дозволяє замовити зворотний дзвінок менеджера Контакт-центру. Для цього споживачу необхідно вказати контактний телефон.
Окрім Особистого кабінету клієнтам ТОВ «Запоріжгаз Збут» доступні:
- мобільні додатки 104 Mobile для Android та 104 Mobile Light для iOS;
- чат-боти 7104ua у Viber і Telegram.
З їх допомогою споживачі можуть контролювати витрати на газ, перевіряти історію платежів, дізнаватися ціну на газ та актуальні тарифи.
З усіх питань щодо газопостачання можна звертатися до Контакт-центру за номером 061 278 74 04 або 067 007 61 04 з 8:00 до 20:00. Якщо питання складне, можна з дотриманням карантинних вимог відвідати відділення ТОВ «Запоріжгаз Збут», їх адреси розміщені на сайті постачальника.