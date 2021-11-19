Підтвердити результати неформального навчання за рахунок EU4Skills/Професійна інтеграція внутрішньо переміщених осіб (GIZ)

Багато працівників підприємств мають професійні практичні вміння, відмінні знання теорії, але не мають документа про освіту. Навчання – це тривалий період отримання освіти, а людині без документа важко гідно конкурувати на ринку праці. Тому з метою забезпечення соціального захисту громадян, підвищення їх конкурентоспроможності та мобільності на ринку праці державна служба зайнятості здійснює організацію процесу підтвердження результатів неформального навчання.
Неформальне професійне навчання – це форма навчання для осіб, які працювали на підприємстві та оволоділи певними професійними навичками, але не мали при цьому документального підтвердження, мають змогу підтвердити свою компетенцію та отримати документ державного зразка.
В цьому році завдяки проєкту EU4Skills/Професійна інтеграція внутрішньо переміщених осіб (GIZ) у громадян з’явилася чудова нагода підтвердити результати неформального навчання за рахунок проєкту. Такою можливістю у листопаді цього року вирішила скористатись Альона Зайцева, яка працює в ТОВ «Олександрівка» кухарем вже багато років. За результатами анкетування Альона отримала направлення для проходження процедури підтвердження результатів неформального професійного навчання з професії «Кухар» 3 розряду. Одеський центр професійно-технічної освіти її зустрів гарною командою професіоналів, чудовими умовами проживання у гуртожитку, новим обладнанням та новими знайомствами. За словами Альони – це були дуже емоційно насиченні декілька днів з позитивним настроєм та підтримкою своєї команди.
Після завершення навчання Альоні урочисто вручили свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації за професією «Кухар» 3- го розряду з побажаннями успіхів в роботі та подальшого підвищення кваліфікації на більш високий розряд. Наші вітання, Альона!