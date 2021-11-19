Школярі Чернігівської громади за рахунок бюджету відкрили англійський розмовний клуб!

15-річна Ілона Буякова з села Просторе стала першою авторкою проєкту Шкільного громадського бюджету, чию ідею було реалізовано в Чернігівській громаді Бердянського району. Завдяки ініціативі тоді ще дев’ятикласниці, у Просторівській сільській школі у листопаді запрацював англомовний розмовний клуб.
Бюджет участі діє в громаді з 2019 року. Відтоді було реалізовано понад тридцять ідей, які зробили життя у селах комфортнішими. Зокрема, створено нові майданчики з тренажерами і гойдалками для сімейного відпочинку і занять спортом, встановлено автобусні зупинки, закуплено комп’ютерну техніку для бібліотек і клубів, облаштовано публічні простори тощо.
Цього року, щоб заохоти юних мешканців ініціювати зміни у своїх навчальних закладах та надати молоді ресурс для впровадження своїх ідей, у Чернігівській громаді було запроваджено Шкільний громадський бюджет. Його авторами можуть бути виключно учні шкіл з 14 років.
– Завдяки цьому конкурсу громада отримує те, що потрібно її молодшим мешканцям, а самі діти – досвід написання та захисту проєктів, який надзвичайно цінується у сучасному світі, – зазначив голова громади Віталій Манич. Він також підкреслив, що Громадський бюджет – це дієвий інструмент участі мешканців в розвитку громади, що дозволяє втілювати справді бажані зміни в містах і селах.
У травні простоірвчанка Ілона Буякова була однією з учениць і учнів, хто подав свої проєктні заявки на конкурс Шкільного громадського бюджету. Тоді її ідея з назвою «English speaking club – нові можливості для вивчення англійської мови» отримала найбільше балів та перемогла. Відтак у Просторівській школі розпочав роботу англійський розмовний клуб! Його учасники вже отримали мультимедійне обладнання (ноутбук, інтерактивна дошка, проєктор) і дидактичні матеріали (підручники, зошити) для вивчення іноземної мови.
Альона СИНЄПОЛЬСЬКА.