У Запорізькій області легалізовано працю 16 тисяч робітників, місцеві бюджети додатково отримали майже 40 мільйонів

Упродовж січня-жовтня завдяки проведеній інформаційній роботі податкової служби, органів виконавчої влади і місцевого самоврядування з керівниками підприємств та контрольно-перевірочним заходам легалізовано працю 16 тисяч запоріжців. Цим громадянам виплачено 96 мільйонів гривень офіційних доходів. Про це повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов.
Додаткові надходження до бюджетів склали майже 40 мільйонів гривень податків та зборів, зокрема, 17,3 мільйона гривень податку на доходи фізичних осіб, 21,1 мільйона гривень єдиного внеску та 1,4 мільйона гривень військового збору.
Так, у сфері оптової та роздрібної торгівлі підакцизною продукцією виявлено 42 громадянина, які працювали без оформлення трудових договорів. Матеріали аудиту направлені до Головного управління Держпраці у Запорізькій області.
Також проведено 363 документальні перевірки підприємств і підприємців, які мали ризики щодо несплати податків і зборів під час виплати доходів працівникам. За виявлені порушення донараховано понад 19 мільйонів гривень, у тому числі, 17 мільйонів гривень податку на доходи фізичних осіб, 1 мільйон гривень єдиного внеску та 1,3 мільйона гривень військового збору. На даний час з цієї суми скарбниці вже отримали 6,3 мільйона гривень.
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Головне управління ДПС у Запорізькій області