V ювілейний фестиваль «Хортиця – серце Європи» збирає друзів

У неділю, 21 лютого, у Запоріжжі, у ЦПКіВ «Дубовий гай», на сцені ресторанно-розважального комплексу «Санрайз» в ознаменування 103-ої річниці Незалежності Польщі відбудеться V ювілейний міжнародний фестиваль-конкурс «Хортиця – серце Європи: Pod Jednym Nebem». Початок заходу о 10.30. Контактна особа – Людмила Пісковська, голова ВГО «Талановиті діти України», членкиня товариства польської культури ім. св.Іоанна Павла ІІ-Папи Римського
У заході беруть участь солісти і творчі колективи України і закордоння, які популяризують національні культури своїх країн.
Нинішній фестиваль його організатори проводять на вшанування пам’яті відомої запоріжанки, керівниці товариства польської культури ім.. св..Іоанна Павла ІІ-Папи Римського, засновниці даного культурно-мистецького заходу Анни Макушинської. Пані Анна доклала чимало зусиль, щоб ювілейний фестиваль відбувся, але напередодні пішла у засвіти через підступний ковід.