В сільськогосподарській галузі було укомплектовано 5,5 тис. вакансій

Сільське господарство – одна з найважливіших галузей господарського комплексу України. Вже багато років Запорізька обласна служба зайнятості успішно співпрацює з найбільшими с/г підприємствами регіону щодо укомплектування вільних робочих місць, організації професійного навчання, тимчасової зайнятості. Серед таких підприємств: ТОВ «АФ Батьківщина», СВК «Мирний», ТОВ «Олександрівка», ТОВ «Агрофірма Ольвія», ТОВ «Агротіс Плюс» та ін.
За 10 місяців 2021 року сільгосппідприємства надали до служби зайнятості Запорізької області 5,6 тис.вакансій, з яких 5,5 тис. було укомплектовано.
Також для потреб сільськогосподарських підприємств проводилось навчання безробітних громадян за професіями: тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва, слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування та на курсах цільового призначення за напрямом «Експлуатація та ремонт сільськогосподарської техніки під час виконання сільськогосподарських робіт» і «Сучасні технології обслуговування та ремонт сільськогосподарської техніки та тракторів». Всього пройшли навчання 85 безробітних та 19 осіб підвищили кваліфікацію.
Директорка Запорізького обласного центру зайнятості Ірина Дуднік зазначає: «Попит на працівників у сільському господарстві є стабільно актуальним. Для сільського господарства найбільш затребуваними є наступні професії: тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва, агроном, технолог сільськогосподарського виробництва, тваринник, робітник з комплексного обслуговування сільськогосподарського виробництва.
Напередодні професійного свята ми висловлюємо щиру вдячність за плідну співпрацю усім керівникам с/г підприємств області, які в цей складний час продовжують працевлаштовувати безробітних та забезпечують гідні умови праці. Розвиток сільського господарства в районі є особливо важливим, бо саме ці підприємства забезпечують працевлаштування значної частки сільського населення».
Додаткову інформацію можна отримати у відділі організаційно-інформаційної роботи та архівної справи Запорізького ОЦЗ за номером (061)233-11-47