Власники VIP-авто сплатили до запорізьких бюджетів 4,7 мільйона гривень

За десять місяців до місцевих бюджетів регіону надійшло 4 мільйони 736 тисяч гривень транспортного податку. Як повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов, власники елітних автомобілів-юридичні особи спрямували до бюджетів громад понад 3,5 мільйона гривень, фізичні особи – майже 1,2 мільйона гривень.
Так, до міської скарбниці м. Запоріжжя сплачено близько 2,4 мільйона гривень, оріхівські та гуляйпільські платники перерахували до бюджетів 585 тисяч гривень, бердянські і приморські – 349 тисяч гривень, мелітопольські та веселівські – 292 тисячі гривень, пологівські, більмацькі та розівські – 234 тисячі гривень, енергодарські, кам’янсько-дніпровські та великобілозерські – 218 тисяч гривень тощо.
На даний час в регіоні зареєстровано 185 транспортних засобів, які оподатковуються ставкою 25 тисяч гривень на рік. 126 із них перебувають у власності суб’єктів господарювання-юридичних осіб, 59 – у фізичних осіб. Податок нараховується і сплачується за легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п’яти років та середньоринковою вартістю понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати.
З їхнім переліком можна ознайомитися на сайті Міністерства економіки України: http://www.me.gov.ua/Vehicles/CalculatePrice?lang=uk-UA.
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Головне управління ДПС у Запорізькій області