Запорізькі аудитори за процедурами закупівель встановили порушень на 1,1 млрд гривень

Фахівці Управління Східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій області за десять місяців 2021 року провели моніторинг 429 процедур закупівель товарів, робіт та послуг загальною вартістю понад 2 млрд грн, за результатами яких встановили порушень на загальну суму 1,1 млрд гривень.
Під час проведення 21 перевірки закупівель встановлено порушень законодавства, що призвели до втрат, на загальну суму 13 млн грн та порушень законодавства у сфері закупівель на суму майже 123 млн гривень.
Через виявлені порушення відмінено 87 торгів на суму 232,5 млн грн, розірвано 36 договорів на суму 202,5 млн гривень.
За порушення законодавства про здійснення закупівлі товарів, робіт та послуг за державні кошти складено 29 протоколів про адміністративне правопорушення, за результатами розгляду яких притягнуто до відповідальності 15 посадових осіб у вигляді адміністративних штрафів на суму 30,6 тис. гривень.
Фактично за десять місяців 2021 року сплачено адміністративних штрафів за порушення законодавства у сфері закупівель на суму 25,5 тис. гривень.
Пресслужба Управління Східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій області