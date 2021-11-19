Запорізькі підприємства сплатили 753 мільйони гривень податку на прибуток

Запорізькі підприємства сплатили 753 мільйони гривень податку на прибуток

За десять місяців підприємства регіону спрямували до державного бюджету 753 мільйони гривень податку на прибуток. Як повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов, компанії і установи перевищили рівень надходжень січня-жовтня минулого року на 182 мільйони гривень або на 32 відсотки.

Серед лідерів зі сплати податку на прибуток – суб’єкти господарювання м. Запоріжжя, які поповнили державну скарбницю на 517,6 мільйона гривень. Від мелітопольських і веселівських платників надійшло майже 94 мільйони гривень, бердянських та приморських – 55 мільйонів гривень, вільнянських та новомиколаївських – 21 мільйон гривень, пологівських, більмацьких та розівських – 17 мільйонів гривень, токмацьких і чернігівських – 11,5 мільйона гривень, оріхівських та гуляйпільських – 9,5 мільйона гривень тощо.

Станом на початок листопада в регіоні зареєстровано 582 платника податку на прибуток.

Нагадаємо, 19 листопада спливає граничний термін сплати податку на прибуток за третій квартал.

Детальну інформацію про подання звітності і терміни сплати податків і зборів суб’єкти господарювання мають можливість переглядати у Загальнодоступному інформаційно-довідковому ресурсі ДПС України: https://zir.tax.gov.ua/main/calendar/. Ця ж функція доступна платникам у смартфоні – достатньо підписатися на канал “Податкова служба – ОФІЦІЙНИЙ КАНАЛ” у Telegram: https://t.me/tax_gov_ua.

Спілкуйся з Податковою службою дистанційно за допомогою сервісу “InfoTAX“.

Головне управління ДПС у Запорізькій області

Економіка