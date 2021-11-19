Запорізькі підприємства сплатили 753 мільйони гривень податку на прибуток

За десять місяців підприємства регіону спрямували до державного бюджету 753 мільйони гривень податку на прибуток. Як повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов, компанії і установи перевищили рівень надходжень січня-жовтня минулого року на 182 мільйони гривень або на 32 відсотки.
Серед лідерів зі сплати податку на прибуток – суб’єкти господарювання м. Запоріжжя, які поповнили державну скарбницю на 517,6 мільйона гривень. Від мелітопольських і веселівських платників надійшло майже 94 мільйони гривень, бердянських та приморських – 55 мільйонів гривень, вільнянських та новомиколаївських – 21 мільйон гривень, пологівських, більмацьких та розівських – 17 мільйонів гривень, токмацьких і чернігівських – 11,5 мільйона гривень, оріхівських та гуляйпільських – 9,5 мільйона гривень тощо.
Станом на початок листопада в регіоні зареєстровано 582 платника податку на прибуток.
Нагадаємо, 19 листопада спливає граничний термін сплати податку на прибуток за третій квартал.
Детальну інформацію про подання звітності і терміни сплати податків і зборів суб’єкти господарювання мають можливість переглядати у Загальнодоступному інформаційно-довідковому ресурсі ДПС України: https://zir.tax.gov.ua/main/calendar/. Ця ж функція доступна платникам у смартфоні – достатньо підписатися на канал “Податкова служба – ОФІЦІЙНИЙ КАНАЛ” у Telegram: https://t.me/tax_gov_ua.
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Головне управління ДПС у Запорізькій області